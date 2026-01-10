Valanghe: in Trentino oltre 2mila metri rischio distacchi di neve ventata

“A tutte le esposizioni si sono formati insidiosi accumuli di neve ventata. Ciò specialmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. Gli accumuli di neve ventata in alcuni casi possono facilmente subire un distacco al di sopra dei 2.000 metri circa. Attenzione soprattutto alle zone di passaggio da poca a molta neve. Soprattutto nelle aree settentrionali e nelle aree occidentali, è caduta poca neve. Gli accumuli di neve ventata instabili poggiano su strati soffici soprattutto sui pendii ombreggiati in quota. Il legame tra la neve vecchia e gli accumuli di neve ventata è scarso“: è quanto riporta il Bollettino valanghe dell’Euregio sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. “Soprattutto sui pendii ombreggiati riparati dal vento, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati – si legge nel report – Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale. In molti punti è presente poca neve. Domani in molte aree, il vento sarà da moderato a forte“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.