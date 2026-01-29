Valanghe: in Trentino rischio marcato

Pericolo valanghe marcato in Trentino: lo riporta il Bollettino valanghe dell’Euregio sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Le rilevazioni hanno evidenziato che la neve fresca e gli accumuli di neve ventata ricoprono un debole manto di neve vecchia sui pendii ombreggiati al di sopra del limite del bosco. “Qui le valanghe possono subire un distacco nella neve vecchia a cristalli sfaccettati. Ciò già in seguito a un debole sovraccarico. I punti pericolosi sono molto diffusi e appena individuabili. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con l’altitudine. I rumori di ‘whum’ e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve così come i distacchi spontanei di valanghe sono campanelli di allarme. Gli strati deboli presenti nella neve vecchia richiedono una prudente scelta dell’itinerario“, sottolinea il bollettino.

