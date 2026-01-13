Valanghe: poca neve in Trentino, manto molto variabile

“In tutte le aree e a tutte le altitudini c’è poca neve. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale. Attenzione nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. In quota questi punti pericolosi sono più numerosi e grandi. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta“: è quanto riporta il Bollettino valanghe dell’Euregio sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. “Gli accumuli di neve ventata duri sono ben individuabili dall’escursionista esperto. La neve vecchia ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati. Sui pendii ombreggiati riparati dal vento, nella parte basale del manto nevoso si trovano, a livello molto isolato, strati fragili“.

