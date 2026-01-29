Venezia, 30 anni fa l’incendio al teatro La Fenice | VIDEO

I vigili del fuoco operarono senza sosta per tutta la notte per domare le fiamme, le immagini

Venezia, 30 anni fa l'incendio al teatro La Fenice

Nella notte del 29 gennaio 1996 un violento incendio distrusse il Teatro La Fenice, simbolo della città di Venezia e patrimonio della cultura musicale italiana ed europea. I vigili del fuoco operarono senza sosta per tutta la notte per domare le fiamme ed evitare la propagazione alle vicine strutture. Nel video a corredo dell’articolo il racconto di quell’intervento storico attraverso le testimonianze dei capi reparto David Andrea e Riccardo Bonesso, tra i primi a intervenire nelle fasi iniziali dell’incendio, a 30 anni da quella notte.

