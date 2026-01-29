Venezia, 30 anni fa l’incendio al teatro La Fenice | VIDEO

Nella notte del 29 gennaio 1996 un violento incendio distrusse il Teatro La Fenice, simbolo della città di Venezia e patrimonio della cultura musicale italiana ed europea. I vigili del fuoco operarono senza sosta per tutta la notte per domare le fiamme ed evitare la propagazione alle vicine strutture. Nel video a corredo dell’articolo il racconto di quell’intervento storico attraverso le testimonianze dei capi reparto David Andrea e Riccardo Bonesso, tra i primi a intervenire nelle fasi iniziali dell’incendio, a 30 anni da quella notte.