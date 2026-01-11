Venezia, pulizia dei canali: riportate a galla bombole di gas e un lavandino in ceramica

Nuova immersione nei canali di Venezia questa mattina per i gondolieri sub. I meritori spazzini volontari dei fondali veneziani hanno proseguito le operazioni di pulizia del rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore, cominciata un mese fa, e che aveva portato a oltre 18 quintali di rifiuti recuperati, una quantità record. Oggi i quintali di materiale recuperato dal fondo del canale di grande scorrimento sono stati ‘soltanto’ 7, anche a causa di alcuni problemi di tecnici durante le immersioni. Oltre a un palo di ormeggio di notevoli dimensioni, i sommozzatori e i tecnici dell’azienda veneziana di smaltimento rifiuti hanno issato a bordo diverse bombole di gas utilizzate da ristoranti e bar, ceste in alluminio per la biancheria, i soliti, numerosi copertoni usati come parabordi dalle barche che li perdono durante la navigazione, varie attrezzature edili e persino un lavandino in ceramica, una volta nuovo di zecca.