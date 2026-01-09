Venezuela, vertice straordinario alla Casa Bianca: Trump convoca i colossi del petrolio. Presente anche l’Italia

Oggi alla Casa Bianca si tiene un incontro che potrebbe segnare un passaggio importante nella partita energetica e geopolitica del continente americano. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà infatti un gruppo ristretto ma potentissimo: i dirigenti di 17 società petrolifere ed energetiche, chiamate a confrontarsi sulla situazione in Venezuela e sulle possibili evoluzioni legate a produzione, investimenti e stabilità regionale. Al tavolo con Trump ci saranno anche figure centrali dell’amministrazione: il Segretario di Stato Marco Rubio, il Ministro dell’Energia Chris Wray e il Ministro degli Interni Doug Burgum. Un quartetto politico-istituzionale che dimostra quanto il dossier venezuelano sia considerato strategico non solo sul piano diplomatico, ma soprattutto su quello delle risorse e delle scelte industriali.

La lista delle compagnie invitate parla da sola. Ci sono i grandi nomi dell’energia globale: Chevron, Exxon, Conoco Phillips, Shell, insieme ad altre realtà come Halliburton, Valero e Marathon, Trafigura e Vitol Americas.

In totale, le aziende coinvolte sono:

Chevron

Exxon

Conoco Phillips

Continental

Halliburton

HKN

Valero

Marathon

Shell

Trafigura

Vitol Americas

Repsol

Eni

Aspect Holdings

Tallgrass

Raisa Energy

Hilcorp

L’elemento che merita una sottolineatura particolare è proprio questo: tra i colossi presenti c’è anche l’Italia, con ENI. Non è un dettaglio secondario, né una semplice “presenza di bandiera”. La partecipazione di ENI a un vertice di questo livello significa che l’Italia viene riconosciuta come attore rilevante in una partita che intreccia energia, sicurezza e diplomazia.

In altre parole, se Washington convoca ENI insieme alle major americane e ai grandi player internazionali, è perché la società italiana viene considerata parte integrante del possibile ridisegno energetico del Venezuela: non soltanto per capacità industriale, ma per esperienza, credibilità e peso strategico nel settore. La riunione alla Casa Bianca assume un valore preciso: il Venezuela torna al centro della strategia. E, dato non trascurabile, anche l’Italia è seduta a quel tavolo.