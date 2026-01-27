Vilnius, l’aeroporto sospende i voli per sospetta incursione di palloni nello spazio aereo

L’aeroporto di Vilnius ha nuovamente sospeso le operazioni a causa di una sospetta interruzione dello spazio aereo lituano da parte di palloni aerostatici dalla Bielorussia. “L’intera Ue sta affrontando gravi minacce ai suoi confini esterni. Si tratta di minacce ibride a opera dei regimi russo e bielorusso. Il loro obiettivo è destabilizzare, distrarre i nostri servizi, esaurire le nostre risorse e mettere alla prova la nostra prontezza. Non da meno, il loro fine è minare la sicurezza, l’unità e la solidarietà dell’Ue”. Lo ha affermato il ministro degli Interni lituano, Wladyslaw Kondratowicz, nel corso della riunione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo con i rappresentanti della Commissione e del Consiglio europeo. Nel suo intervento, il politico lituano ha invitato le istituzioni europee a prestare maggiore attenzione al confine esterno dell’Ue e ad adottare tutti gli strumenti necessari ad aumentarne la resilienza.