Vilnius, l’aeroporto sospende i voli per sospetta incursione di palloni nello spazio aereo

L’aeroporto di Vilnius ha nuovamente sospeso le operazioni a causa ⁠ di una sospetta interruzione dello spazio aereo lituano da parte di palloni aerostatici dalla Bielorussia. “L’intera Ue sta affrontando gravi minacce ai suoi confini esterni. Si tratta di minacce ibride a opera dei regimi russo e bielorusso. Il loro obiettivo è destabilizzare, distrarre i nostri servizi, esaurire le nostre risorse e mettere alla prova la nostra prontezza. Non da meno, il loro fine è minare la sicurezza, l’unità e la solidarietà dell’Ue”. Lo ha affermato il ministro degli Interni lituano, Wladyslaw Kondratowicz, nel corso della riunione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo con i rappresentanti della Commissione e del Consiglio europeo. Nel suo intervento, il politico lituano ha invitato le istituzioni europee a prestare maggiore attenzione al confine esterno dell’Ue e ad adottare tutti gli strumenti necessari ad aumentarne la resilienza.