Volo urgente per 44enne in pericolo di vita, trasferito da Pantelleria a Palermo | FOTO

Si è concluso nella notte di ieri un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 44 anni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Il paziente necessitava di un trasferimento immediato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, struttura adeguata per il trattamento del caso. Il volo d’urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Trapani, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – la sala operativa dell’Aeronautica Militare – che ha immediatamente coinvolto la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei reparti in prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Completate le procedure operative, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa diretto a Pantelleria, dove l’ambulanza con a bordo l’uomo, monitorato dall’equipe medica e accompagnato da un familiare, è stata imbarcata sul velivolo. Successivamente l’aeromobile ha raggiunto l’aeroporto di Palermo dove l’ambulanza ha proseguito verso la struttura ospedaliera di destinazione per il ricovero.

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Le missioni di trasporto sanitario urgente rappresentano uno dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, che assicura la propria disponibilità 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per il trasporto di pazienti in pericolo di vita, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a questo servizio dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.