WINTER SPORTS TECH: innovazione per gli Sport Invernali verso Milano Cortina 2026

Innovazione, ricerca e design per gli sport invernali verso Milano Cortina 2026

WINTER SPORTS TECH
WINTER SPORTS TECH è un evento dedicato all’innovazione tecnologica applicata agli sport invernali, promosso dal Politecnico di Milano nel quadro del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa esplora il contributo della ricerca scientifica e del design allo sviluppo di nuove tecnologie per la performance atletica, la sostenibilità, l’inclusione e la progettazione degli impianti sportivi. L’incontro coinvolge docenti, ricercatori, atleti in un confronto multidisciplinare che unisce ingegneria, architettura, robotica e scienze dello sport, valorizzando il ruolo dell’università come motore culturale e di innovazione per il territorio e per il futuro degli sport invernali. L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Il programma

Saluti Istituzionali

Milano Cortina 2026 come occasione di sviluppo, sostenibilità e innovazione tecnologica

  • Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano
  • Pierangelo Metrangolo, Delegato alle attività sportive, Politecnico di Milano
  • Diana Bianchedi, Chief Strategy, Planning and Legacy Officer per Fondazione Milano Cortina 2026 e Vicepresidente Vicario del CONI
  • Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Regione Lombardia

Testimonianza degli atleti:

  • Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di punta del pattinaggio artistico di figura italiano

Modera:

  • Stefano Maldifassi, Ingegnere biomeccanico, 5 volte campione italiano di Skeleton

PANEL 1 – L’atleta connesso: wearable, simulazioni e algoritmi

  • Giuseppe Andreoni, Docente di Industrial design studio for wearable sport, Polimi
    Sensori intelligenti e nuovi paradigmi per l’attrezzatura sportiva
  • Andrea Aliverti, Docente di Sport physiology for engineering, Polimi
    Respirare la performance: tecnologie per misurare l’efficienza respiratoria nello sport
  • Paola F. Antonietti, Direttrice del Laboratorio MOX, Dipartimento di Matematica, Polimi
    Modelli digitali e performance sportive

PANEL 2 – Aerodinamica, materiali intelligenti e attrezzature del futuro

  • Claudio Somaschini, Docente di Meccanica, Polimi
    La Galleria del Vento come laboratorio sportivo: aerodinamica applicata agli sport invernali
  • Paolo Ossi, Responsabile SWIS-Lab, Polimi
    Nuove solette per lo sci alpino: materiali alternativi ingegnerizzati per sci più performanti
  • Marta Gandolla, Docente di Paralympics and Sport rehabilitation, Polimi
    Un approccio multidisciplinare per innovare gli sport invernali
  • Luca Andena, Docente di Materiali polimerici e progettazione, Polimi
    Modellazione numerica per l’ottimizzazione di superfici sportive
  • Gianpaolo Rosati, Docente di Advanced Structural Design, Polimi
    Cryolab laboratorio della neve e del ghiaccio

Dimostrazione pratica di monitoraggio delle prestazioni di un atleta di sci alpinismo su tapis roulant dedicato, con analisi in tempo reale dei principali parametri fisiologici e di movimento.

PANEL 3 | Robotica, inclusione e sport per tutti

  • Manuela Galli, Human Performance Lab, Polimi
    Giochi, ausili e realtà virtuale per una motricità inclusiva a scuola
  • Alessandra Pedrocchi, Nearlab e We-Cobot Interdept. Lab., Polimi
    Tecnologie per migliorare l’accessibilità e l’inclusione nello sport

PANEL 4 | Dalla progettazione degli impianti alla legacy olimpica

  • Emilio Faroldi, Prorettore Vicario, Polimi
    L’architettura dello sport come motore di rigenerazione urbana e sociale
  • Stefano Capolongo, Docente di Design and Health, Polimi
    Infrastrutture per la salute fluide per i Giochi olimpici
  • Francesco Scullica, Docente del Dipartimento di Design, Polimi ed
  • Elena Elgani, Ricercatrice presso il Dipartimento di Design, Polimi
    Interior & Spatial Design per la Montagna.
