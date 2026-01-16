WINTER SPORTS TECH: innovazione per gli Sport Invernali verso Milano Cortina 2026

WINTER SPORTS TECH è un evento dedicato all’innovazione tecnologica applicata agli sport invernali, promosso dal Politecnico di Milano nel quadro del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa esplora il contributo della ricerca scientifica e del design allo sviluppo di nuove tecnologie per la performance atletica, la sostenibilità, l’inclusione e la progettazione degli impianti sportivi. L’incontro coinvolge docenti, ricercatori, atleti in un confronto multidisciplinare che unisce ingegneria, architettura, robotica e scienze dello sport, valorizzando il ruolo dell’università come motore culturale e di innovazione per il territorio e per il futuro degli sport invernali. L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.
Il programma
Saluti Istituzionali
Milano Cortina 2026 come occasione di sviluppo, sostenibilità e innovazione tecnologica
- Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano
- Pierangelo Metrangolo, Delegato alle attività sportive, Politecnico di Milano
- Diana Bianchedi, Chief Strategy, Planning and Legacy Officer per Fondazione Milano Cortina 2026 e Vicepresidente Vicario del CONI
- Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Regione Lombardia
Testimonianza degli atleti:
- Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di punta del pattinaggio artistico di figura italiano
Modera:
- Stefano Maldifassi, Ingegnere biomeccanico, 5 volte campione italiano di Skeleton
PANEL 1 – L’atleta connesso: wearable, simulazioni e algoritmi
- Giuseppe Andreoni, Docente di Industrial design studio for wearable sport, Polimi
Sensori intelligenti e nuovi paradigmi per l’attrezzatura sportiva
- Andrea Aliverti, Docente di Sport physiology for engineering, Polimi
Respirare la performance: tecnologie per misurare l’efficienza respiratoria nello sport
- Paola F. Antonietti, Direttrice del Laboratorio MOX, Dipartimento di Matematica, Polimi
Modelli digitali e performance sportive
PANEL 2 – Aerodinamica, materiali intelligenti e attrezzature del futuro
- Claudio Somaschini, Docente di Meccanica, Polimi
La Galleria del Vento come laboratorio sportivo: aerodinamica applicata agli sport invernali
- Paolo Ossi, Responsabile SWIS-Lab, Polimi
Nuove solette per lo sci alpino: materiali alternativi ingegnerizzati per sci più performanti
- Marta Gandolla, Docente di Paralympics and Sport rehabilitation, Polimi
Un approccio multidisciplinare per innovare gli sport invernali
- Luca Andena, Docente di Materiali polimerici e progettazione, Polimi
Modellazione numerica per l’ottimizzazione di superfici sportive
- Gianpaolo Rosati, Docente di Advanced Structural Design, Polimi
Cryolab laboratorio della neve e del ghiaccio
Dimostrazione pratica di monitoraggio delle prestazioni di un atleta di sci alpinismo su tapis roulant dedicato, con analisi in tempo reale dei principali parametri fisiologici e di movimento.
PANEL 3 | Robotica, inclusione e sport per tutti
- Manuela Galli, Human Performance Lab, Polimi
Giochi, ausili e realtà virtuale per una motricità inclusiva a scuola
- Alessandra Pedrocchi, Nearlab e We-Cobot Interdept. Lab., Polimi
Tecnologie per migliorare l’accessibilità e l’inclusione nello sport
PANEL 4 | Dalla progettazione degli impianti alla legacy olimpica
- Emilio Faroldi, Prorettore Vicario, Polimi
L’architettura dello sport come motore di rigenerazione urbana e sociale
- Stefano Capolongo, Docente di Design and Health, Polimi
Infrastrutture per la salute fluide per i Giochi olimpici
- Francesco Scullica, Docente del Dipartimento di Design, Polimi ed
- Elena Elgani, Ricercatrice presso il Dipartimento di Design, Polimi
Interior & Spatial Design per la Montagna.