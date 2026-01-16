WINTER SPORTS TECH: innovazione per gli Sport Invernali verso Milano Cortina 2026

WINTER SPORTS TECH è un evento dedicato all’innovazione tecnologica applicata agli sport invernali, promosso dal Politecnico di Milano nel quadro del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa esplora il contributo della ricerca scientifica e del design allo sviluppo di nuove tecnologie per la performance atletica, la sostenibilità, l’inclusione e la progettazione degli impianti sportivi. L’incontro coinvolge docenti, ricercatori, atleti in un confronto multidisciplinare che unisce ingegneria, architettura, robotica e scienze dello sport, valorizzando il ruolo dell’università come motore culturale e di innovazione per il territorio e per il futuro degli sport invernali. L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Il programma

Saluti Istituzionali

Milano Cortina 2026 come occasione di sviluppo, sostenibilità e innovazione tecnologica

Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano

Pierangelo Metrangolo, Delegato alle attività sportive, Politecnico di Milano

Diana Bianchedi, Chief Strategy, Planning and Legacy Officer per Fondazione Milano Cortina 2026 e Vicepresidente Vicario del CONI

Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Regione Lombardia

Testimonianza degli atleti:

Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di punta del pattinaggio artistico di figura italiano

Modera:

Stefano Maldifassi, Ingegnere biomeccanico, 5 volte campione italiano di Skeleton

PANEL 1 – L’atleta connesso: wearable, simulazioni e algoritmi

Giuseppe Andreoni, Docente di Industrial design studio for wearable sport, Polimi

Sensori intelligenti e nuovi paradigmi per l’attrezzatura sportiva

Respirare la performance: tecnologie per misurare l’efficienza respiratoria nello sport

Modelli digitali e performance sportive

PANEL 2 – Aerodinamica, materiali intelligenti e attrezzature del futuro

Claudio Somaschini, Docente di Meccanica, Polimi

La Galleria del Vento come laboratorio sportivo: aerodinamica applicata agli sport invernali

Nuove solette per lo sci alpino: materiali alternativi ingegnerizzati per sci più performanti

Un approccio multidisciplinare per innovare gli sport invernali

Modellazione numerica per l’ottimizzazione di superfici sportive

Cryolab laboratorio della neve e del ghiaccio

Dimostrazione pratica di monitoraggio delle prestazioni di un atleta di sci alpinismo su tapis roulant dedicato, con analisi in tempo reale dei principali parametri fisiologici e di movimento.

PANEL 3 | Robotica, inclusione e sport per tutti

Manuela Galli, Human Performance Lab, Polimi

Giochi, ausili e realtà virtuale per una motricità inclusiva a scuola

Giochi, ausili e realtà virtuale per una motricità inclusiva a scuola Alessandra Pedrocchi, Nearlab e We-Cobot Interdept. Lab., Polimi

Tecnologie per migliorare l’accessibilità e l’inclusione nello sport

PANEL 4 | Dalla progettazione degli impianti alla legacy olimpica