X funziona a singhiozzo: disservizi globali per il social di Musk

Funzionano a singhiozzo X e Grok, il social e la piattaforma di intelligenza artificiale di proprietà di Elon Musk da giorni al centro di polemiche per la sessualizzazione delle immagini. Secondo il sito downdetector.com, che monitora i disservizi delle piattaforme online, i problemi sono iniziati intorno alle 16 (ora italiana) e sono in via di risoluzione. Migliaia le segnalazioni di utenti per i problemi di login, post e messaggi diretti. Grok è una funzione interna a X. L’ultima interruzione di X si è verificata tre giorni fa ed è durata meno di un’ora. Un’altra interruzione importante risale allo scorso ottobre ed è stata causata da un problema ai server della società.

Grok da settimane sta provocando polemiche mondiali per la possibilità di modificare le immagini, anche ‘spogliando virtualmente’ le persone. La società di Musk ha annunciato che disattiverà la funzione.