A Venezia si costruisce una strategia sul futuro dell’acqua nel Mediterraneo

In un momento in cui la sicurezza idrica è tornata al centro dell’agenda europea e globale, Venezia ospita una Tavola Rotonda dedicata al ruolo dell’Italia nella costruzione di una strategia euromediterranea per l’acqua. Organizzato dal CMCC, l’evento, sarà ospitato dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e vedrà la partecipazione di di Andrea Rinaldo (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), Gianfredi Mazzolani (Acquedotto Pugliese), Biagio Di Terlizzi (CIHEAM), Marina Colaizzi (Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali), Sergio Grego (Deltamed), Emilio Ciarlo (One Water Italy), Guido Rianna (CMCC) e Marta Debolini (CMCC). La crescente pressione sulle risorse idriche ha evidenziato la stretta connessione tra disponibilità d’acqua, resilienza climatica e sviluppo sostenibile. La recente Water Resilience Strategy europea e il dibattito internazionale rilanciato anche dal rapporto della United Nations University sulla “Global Water Bankruptcy” confermano l’urgenza di un cambio di paradigma nella gestione della risorsa idrica.

Il bacino del Mediterraneo rappresenta una delle aree più vulnerabili del pianeta sotto il profilo dello stress idrico. Ma è anche un territorio che, proprio a partire dalla sua fragilità strutturale, ha sviluppato nel tempo competenze, innovazioni tecnologiche e modelli di governance avanzati nella gestione dell’acqua, diventando un vero e proprio laboratorio di innovazione per la resilienza climatica.

In questo contesto, la Tavola Rotonda si propone di discutere come l’Italia possa concretamente contribuire alla transizione verso modelli sostenibili di gestione dell’acqua, integrando approcci blue, green e digitali e rafforzando il coordinamento tra livello locale, nazionale e internazionale, con un’attenzione particolare al bacino euromediterraneo. La scelta di Venezia non è casuale. Città simbolo della relazione tra acqua, territorio e sviluppo, Venezia rappresenta un osservatorio privilegiato sulle sfide legate alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla protezione degli ecosistemi e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

La Tavola Rotonda intende dunque offrire un momento di confronto qualificato tra istituzioni, mondo accademico e gestori della risorsa, in vista di due appuntamenti internazionali cruciali del 2026: il Forum Euromediterraneo dell’Acqua previsto a Roma in autunno e la UN Water Conference in programma a dicembre negli Emirati Arabi Uniti.

L’incontro sarà introdotto da Guido Rianna (CMCC) e moderato da Marta Debolini (CMCC).

Interverranno:

Andrea Rinaldo, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Gianfredi Mazzolani, Acquedotto Pugliese

Biagio Di Terlizzi, CIHEAM

Marina Colaizzi, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

Sergio Grego, Deltamed

Emilio Ciarlo, One Water Italy

Informazioni