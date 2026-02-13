Accordo Comune Gangi-Enel Green Power per un nuovo parco eolico a Monte Zimmara

Il Comune di Gangi, nel Palermitano, ed Enel Green Power Italia srl (EGPI) hanno sottoscritto un accordo strategico per la realizzazione del nuovo Parco Eolico di Monte Zimmara. Il progetto, di rilevanza primaria per lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile nel territorio, prevede la completa ricostruzione dell’attuale impianto eolico di Monte Zimmara, con lo smantellamento dei 32 aerogeneratori esistenti e la successiva installazione di 7 turbine di nuova generazione, per una potenza complessiva pari a 42 MW. Le nuove turbine, con un’altezza di circa 200 metri, garantiranno un impatto paesaggistico ridotto grazie alla significativa diminuzione del numero di torri presenti sul territorio.

Le aree interessate ricadono nel demanio disponibile del Comune di Gangi e coprono una superficie complessiva di circa 72.200 m², comprendente piazzole, viabilità di accesso e cavidotti. L’accordo prevede la concessione a Enel Green Power del diritto di superficie per 32 anni, con un canone annuo pari a 77mila euro (11mila euro per ciascun generatore), soggetto ad adeguamento annuale sulla base del 75% della variazione dell’indice Ista. Durante le fasi di costruzione, manutenzione straordinaria e dismissione, la società potrà inoltre avvalersi dell’occupazione temporanea delle aree necessarie al transito di uomini e mezzi.

Gli aerogeneratori e tutte le opere connesse resteranno di esclusiva proprietà della società. Alla scadenza della concessione, salvo rinnovo, EGPI sarà tenuta alla completa rimozione dell’impianto entro un massimo di due anni. “L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – esprime soddisfazione per un progetto che coniuga sviluppo energetico, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio, contribuendo alla transizione ecologica e alla crescita economica locale”.