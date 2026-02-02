Accordo tra NASA e Axiom per la quinta missione con astronauti sulla ISS

Quinta missione con astronauti per Axiom Space, l’azienda americana che ha già realizzato con successo 4 missioni e che punta presto a mettere in orbita una propria stazione spaziale: la NASA ha annunciato l’accordo per la missione Axiom 5 (Ax-5), prevista non prima di gennaio 2027, della durata di circa 14 giorni. Non sono stati ancora resi noti i nomi dell’astronauti che saranno coinvolti. “Siamo onorati che la NASA abbia assegnato ad Axiom Space la sua quinta missione spaziale umana“, ha dichiarato Jonathan Cirtain, Presidente e CEO di Axiom Space. “Tutte e quattro le missioni precedenti – ha aggiunto – hanno ampliato la comunità globale di esploratori spaziali, diversificando le indagini scientifiche in microgravità e fornendo informazioni significative che stanno giovando allo sviluppo della nostra stazione spaziale di nuova generazione, Axiom Station”.

In quattro anni, Axiom ha eseguito quattro missioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con 14 astronauti, di cui molti privati, che hanno condotto oltre 160 attività scientifiche e di ricerca e oltre 100 attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei media in orbita. Le precedenti missioni di Axiom Space sono state comandate dagli ex astronauti della NASA Michael López-Alegría, astronauta capo di Axiom Space, e Peggy Whitson, vicepresidente di Axiom Space.