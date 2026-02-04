Acqua alta a Venezia, 2 sollevamenti del MOSE anche oggi

Anche per la giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, sono programmati due interventi di sollevamento del MOSE per contrastare il fenomeno dell’acqua alta a Venezia, mentre la città è impegnata nelle celebrazioni del Carnevale. Il Centro maree del Comune segnala che alle 12:30 è attesa una marea di 110 cm, livello che finora ha sempre reso necessario l’innalzamento delle barriere. Inoltre, alle 00:45 della notte tra oggi e domani si prevede un picco di 145 cm, tra i più elevati registrati in mare aperto negli ultimi 3 mesi. Le condizioni del mare risultano agitate e si prevede un rafforzamento dei venti, inizialmente provenienti da Sud e successivamente di Bora, che a Chioggia potrebbero determinare un aumento della marea di circa 5 cm rispetto ai valori rilevati nella parte settentrionale della laguna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.