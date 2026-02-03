Acqua alta a Venezia: attivato il MOSE

Venezia è di nuovo in allerta per l’acqua alta: il sistema MOSE è stato attivato nelle prime ore della giornata a causa di una marea prevista fino a 90 cm, come segnalato dal Centro Maree. I venti da Nord stanno contribuendo all’innalzamento del livello dell’acqua, con Chioggia che potrebbe registrare circa 5 cm in più rispetto alla città lagunare. In mare aperto, la marea è stimata attorno ai 110 cm. Il MOSE, abbreviazione di Modulo Sperimentale Elettromeccanico, è un sistema di dighe mobili progettato per proteggere Venezia dalle maree. Composto da 78 paratoie distribuite in 3 bocche di porto, si solleva quando le previsioni indicano un’acqua alta significativa, impedendo l’inondazione della città. Attivo dal 2020, il sistema è stato fondamentale in diverse emergenze, consentendo di ridurre i danni alle infrastrutture e agli edifici storici della laguna.

