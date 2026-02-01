Acqua alta a Venezia: il MOSE alza le paratoie senza sosta

L’acqua alta continua a colpire Venezia, con ripetuti sollevamenti del MOSE per fronteggiare maree oltre i 100 cm. L’evento, iniziato mercoledì 28 gennaio, interessa diverse zone della città, inclusa Piazza San Marco, dove anche i 90 cm provocano allagamenti. Negli ultimi giorni le paratoie sono state attivate venerdì, sabato e oggi, con un picco previsto di 110 cm questa mattina. Mercoledì scorso il MOSE è stato sollevato 2 volte, di cui una solo al Lido, mentre giovedì le condizioni meteo hanno temporaneamente evitato l’attivazione. Secondo il Centro maree, il fenomeno potrebbe persistere fino al 5 febbraio, con possibili picchi superiori a un metro anche due volte al giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.