Acqua alta a Venezia: il MOSE entra in azione, 23° sollevamento quest’anno

Anche oggi, come accaduto per tutta la settimana appena trascorsa e per la 23ª volta dall’inizio dell’anno, le paratoie del MOSE sono state sollevate per difendere Venezia e la Laguna dal fenomeno dell’acqua alta. Alla Bocca di porto del Lido il livello del mare ha raggiunto i 126 cm, mentre in città si sono registrati 92 cm. Le barriere mobili sono entrate in funzione questa mattina alle 06:45 in tutte e 3 le bocche di porto. La frequenza degli eventi di marea risulta particolarmente insolita per questo periodo ed è dovuta alla combinazione tra la marea astronomica e l’oscillazione del Mare Adriatico, nota come “sessa”, provocata dalla perturbazione di ieri.

Gli effetti della sessa continueranno anche nei prossimi giorni, a partire da domani, contribuendo a mantenere alto il livello del Nord Adriatico e aggravando l’impatto di ulteriori perturbazioni in arrivo. Secondo le previsioni, questi fenomeni potrebbero proseguire fino alle prime ore di venerdì 20 febbraio.

