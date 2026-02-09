Acqua alta a Venezia: MOSE di nuovo in funzione

Si sono sollevate anche nella scorsa notte a Venezia le paratie del MOSE per proteggere la città storica dall’acqua alta. Il livello delle acque interne alla laguna era stimato fino a 95 cm, mentre in mare la marea ha toccato i 105 cm. Il Centro maree del Comune di Venezia prevede che le condizioni saranno favorevoli all’acqua alta nelle ore notturne per tutta la settimana del Carnevale.

