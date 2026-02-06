Acqua alta a Venezia, oggi e domani gli ultimi sollevamenti del MOSE

Il sistema MOSE a Venezia è stato nuovamente attivato per il rischio di acqua alta anche nella giornata odierna. Alle 12:50, infatti, il livello della marea in mare dovrebbe raggiungere almeno 115 cm, che si ridurranno a circa 90 cm all’interno della laguna. Secondo le più recenti previsioni del Centro Maree del Comune di Venezia, quelli previsti tra oggi e domani dovrebbero essere gli ultimi interventi, poiché le condizioni che favoriscono l’acqua alta sono in attenuazione. L’unico ulteriore picco significativo è atteso per domani alle 13:20, quando la marea potrebbe raggiungere i 105 cm sul medio mare.

