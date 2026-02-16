Acqua alta, attivato il MOSE a Venezia

Nuovamente attivato il Sistema MOSE a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree comunica che oggi, lunedì 16 febbraio, nella città lagunare il livello di marea potrà raggiungere 95 cm. In mare previsti 135 cm. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
