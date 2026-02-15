Addio all’Arco dell’Amore di Melendugno: il maltempo distrugge uno dei simboli del Salento | FOTO

Il maltempo ha cancellato uno dei simboli costieri più celebri del Salento: l’imponente arco dei faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, noto anche come “arco dell’amore“, è completamente crollato in mare. Il cedimento sarebbe stato provocato dalle forti mareggiate e dalle piogge intense degli ultimi giorni, con l’ultima ondata nella serata di ieri. Si tratta del danno più significativo all’ambiente naturale del Salento causato dall’erosione costiera. “È un colpo al cuore durissimo – ha dichiarato il sindaco Maurizio Cisternino – Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell’Italia intera“.

