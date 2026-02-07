Addio alle vongole: dopo il granchio blu, il clima fa strage dei lupini di mare

Tra Goro e Trieste la risorsa è azzerata, spingendo le marinerie a prepararsi a manifestare a Venezia per denunciare le loro difficoltà

vongole

Dalle vongole di allevamento a quelle di mare, la strage nell’Alto Adriatico è totale e sarà sempre più difficile mangiare un piatto di spaghetti con prodotto italiano. Dopo lo sterminio delle veraci da parte del granchio blu, ora a scomparire sono i lupini. Tra Goro e Trieste la risorsa è azzerata, spingendo le marinerie a prepararsi a manifestare a Venezia per denunciare le loro difficoltà e chiedere interventi anche sul fronte della ricerca da incrementare per capire le cause di questa situazione. Il collasso, denunciano i pescatori, è dovuto a un mix ambientale, dallo shock termico delle acque del mare sopra i 30°C nell’estate 2024, alla mucillagine che sta soffocando i fondali, alle alluvioni che hanno alterato la salinità e trasportato sostanze tossiche dai fiumi.

Con circa 150 imbarcazioni ferme da settembre del 2024 e 300 addetti senza reddito, il danno stimato è di 20 milioni di euro. I tentativi di risemina sono falliti e il settore, un tempo primo polo produttivo d’Europa, è ora al collasso. “I molluschi sono le prime sentinelle dello stato di salute delle acque, e se non ci sono, significa che qualcosa non va“, denuncia il vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative, Paolo Tiozzo, annunciando all’ANSA che la data della protesta verrà decisa probabilmente martedì prossimo.

