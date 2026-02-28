Aereo si schianta per la grandine, banconote ovunque e almeno 20 morti: scenario surreale | FOTO e VIDEO

Un pomeriggio che doveva essere di routine si è trasformato in una scena surreale e drammatica all’aeroporto di El Alto, lo scalo che serve la capitale amministrativa boliviana, La Paz. Un velivolo militare non è riuscito a fermarsi sulla pista resa insidiosa dal ghiaccio e ha finito la sua corsa oltre l’area aeroportuale, lasciando dietro di sé morti, feriti e migliaia di banconote sparse sul terreno. Secondo il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità, l’incidente ha causato almeno 20 morti, 28 feriti e danni a 15 veicoli. Il Paese è entrato immediatamente in stato di emergenza, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte.

L’aereo carico di denaro e la pista ghiacciata

A schiantarsi è stato un Fuerza Aérea Boliviana, un Hercules C-130 utilizzato per il trasporto di denaro della Banco Central de Bolivia. Il velivolo era decollato dalla città orientale di Santa Cruz de la Sierra e stava atterrando a El Alto dopo che una forte grandinata aveva colpito la zona nelle ore precedenti.

Secondo la ricostruzione fornita dal ministro della Difesa Marcelo Salinas, l’aereo è riuscito a toccare terra ma ha perso il controllo: è uscito di pista e ha continuato la sua corsa per circa 1 km, finendo nella zona posteriore del terminal e coinvolgendo diversi veicoli.

Le banconote sull’asfalto e la folla

Subito dopo l’impatto, la scena è diventata caotica. Migliaia di banconote trasportate dall’aereo si sono disperse nell’area dell’incidente, attirando decine di persone accorse nel tentativo di raccoglierle. La polizia è intervenuta con lacrimogeni, mentre i vigili del fuoco hanno utilizzato idranti per allontanare la folla e mettere in sicurezza la zona.

Le autorità hanno precisato che il denaro non ha alcun valore legale: non possiede numeri di serie ed è inutilizzabile. “Tentare di utilizzarlo è un reato“, ha ribadito il ministro Salinas, mentre sul posto sono stati dispiegati circa 600 militari e 160 agenti di polizia per ristabilire il perimetro dell’aeroporto.

Soccorsi ostacolati e arresti

Il capo dei vigili del fuoco Pavel Tovar ha dichiarato che i soccorritori stanno ancora recuperando i corpi delle persone coinvolte. La situazione è stata complicata dalla presenza della folla: secondo il Ministro della Salute Marcela Flores, alcune persone hanno addirittura lanciato pietre contro le ambulanze dirette sul luogo del disastro.

Il procuratore Luis Carlos Torres ha confermato che 12 persone sono state arrestate per essere interrogate, mentre gli ospedali della città hanno avviato una campagna urgente di donazione di sangue per assistere i feriti.

Aeroporto chiuso e indagini in corso

Le attività dell’aeroporto sono state immediatamente sospese e le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini sull’incidente. Restano da chiarire con precisione le cause che hanno portato il velivolo a perdere il controllo sulla pista ghiacciata.

Nel frattempo, la Bolivia affronta una delle emergenze più gravi degli ultimi anni nel settore dell’aviazione civile e militare, con una tragedia che unisce immagini drammatiche — la pista gelata, l’aereo fuori controllo — a una scena quasi irreale: banconote senza valore sparse sul terreno mentre i soccorritori lottano per salvare vite.