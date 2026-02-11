Agricoltura, Coldiretti: “pronti ad investire 6 miliardi di euro entro il 2030”

“Siamo pronti ad investire 6 miliardi di euro entro il 2030 nel comparto agricolo per completare la digitalizzazione di circa 11 milioni di ettari ancora non coperti e garantire alle imprese strumenti concreti per aumentare competitività, sostenibilità e trasparenza”. È quanto afferma Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti nel suo intervento all’evento Beyond Climate in corso a Roma, sottolineando la necessità di rifinanziare in modo strutturale il piano Transizione 4.0. “Ad oggi sono stati investiti circa 2,3 miliardi di euro e digitalizzato 1 milione di ettari, ma la vera sfida si gioca ora – spiega –. Senza risorse aggiuntive rispetto al PNRR rischiamo di fermare un processo strategico per il futuro dell’agricoltura italiana. Per questo stiamo lavorando con il MEF e con il ministro Giorgetti affinché Transizione 4.0 sia adeguatamente finanziata”.

“La digitalizzazione consente il monitoraggio satellitare dei terreni, l’utilizzo di tecniche di agricoltura di precisione, la riduzione dell’impiego di fitofarmaci e del consumo di acqua, con interventi mirati solo dove necessario. Un percorso che rafforza la tracciabilità lungo tutta la filiera e permette di offrire ai cittadini un’etichettatura sempre più trasparente”, si legge nella nota.

“Grazie alla digitalizzazione siamo riusciti a ridurre del 30% il consumo di acqua nel nostro Paese nelle fasi irrigue – evidenzia Prandini –. È un dato consolidato, reso possibile da investimenti mirati, dall’utilizzo di sistemi evoluti e dall’integrazione dei dati satellitari. Questo dimostra come innovazione e sostenibilità possano procedere insieme, generando benefici concreti per le imprese e per l’ambiente”.

“L’agricoltura italiana è già oggi la più sostenibile a livello globale – sottolinea Prandini – ma questo primato va misurato, certificato e comunicato meglio. Le nuove tecnologie ci permettono di trasformare il dato in conoscenza e la conoscenza in valore economico, rendendo immediatamente accessibili in tutto il mondo le informazioni sulla qualità e sulla sostenibilità delle nostre produzioni”.

“L’utilizzo efficace delle risorse è decisivo. A fronte di 8,5 miliardi di euro stanziati con il PNRR, è stato generato un valore per il sistema Paese pari a 23 miliardi di euro all’interno delle filiere”, si legge ancora.

“Non è stata una spesa – rimarca Prandini – ma un vero moltiplicatore di investimenti. Se continueremo a investire in questa direzione, sono convinto che l’Italia potrà diventare un modello rispetto alle grandi sfide che abbiamo davanti, a partire da quelle legate ai cambiamenti climatici, proprio grazie a innovazione, ricerca e formazione”.

Per Coldiretti, infine, “sarà determinante investire in formazione e competenze per creare le nuove figure professionali richieste dall’agricoltura digitale, dall’uso dei droni ai sistemi avanzati di monitoraggio”.

“La formazione è un elemento basilare – conclude Prandini –: l’agricoltura italiana ha bisogno di oltre 5.000 nuove figure professionali altamente qualificate, che a loro volta diventeranno formatori per le nuove generazioni, trasferendo competenze e capacità nell’utilizzo degli strumenti tecnologici che avremo a disposizione nei prossimi anni”.