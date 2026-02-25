Agricoltura e STEM: premiate a Roma le giovani eccellenze al femminile

Il 4 marzo alle ore 12, a Palazzo della Valle a Roma, si terrà la cerimonia di premiazione delle studentesse vincitrici del bando del progetto “Agricoltura e STEM: la sfida di Confagricoltura Donna“, avviato nel 2025 e finanziato da Confagricoltura Donna per promuovere la presenza femminile nei percorsi di innovazione applicati al settore primario, che coinvolge importanti Atenei italiani: Università Campus Bio-Medico di Roma, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Perugia, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. L’iniziativa vuole mettere in luce talenti e nuove idee declinate al femminile che grazie alla ricerca stanno ridisegnando il futuro del settore agricolo.

Interverranno: Alessandra Oddi Baglioni, presidente Confagricoltura Donna, e Laura De Gara, presidente del corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.