Agricoltura ed energia, Lollobrigida: “finanziate 24mila imprese, altri 800 milioni dall’Ue”

“Quest’anno abbiamo finanziato 24mila imprese agricole che producono energia, garantendo il rispetto delle aree a produzione agricola, e ne finanzieremo altre 6000, grazie a ulteriori 800 milioni che l’Unione europea ha messo a disposizione del nostro governo, proprio premiando questo tipo di modello”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione a Roma della piattaforma di monitoraggio del territorio ‘Sim’ del Mase. “Il nostro ministero è stato quello che è riuscito a promuovere la produzione di energia da solare più di chiunque altro – ha detto ancora Lollobrigida -. Rispetto alla programmazione del governo precedente abbiamo quadruplicato la produzione, grazie alle imprese agricole che hanno fatto una scelta che abbiamo chiesto loro, ovvero di utilizzare capannoni, serre e luoghi di trasformazione e non sacrificare terreno agricolo. L’Italia è una nazione piccola, abbiamo pochi milioni di ettari da coltivare, non ne possiamo sprecare nessuno”.