Agricoltura: ENEA a Fieragricola 2026 con due appuntamenti su agrivoltaico sostenibile

ENEA e AIAS – Associazione Italiana Agrivoltaico partecipano con due incontri sull’agrivoltaico sostenibile alla 117ª edizione di Fieragricola (Verona, 5 – 6 febbraio, Area Forum Padiglione 11). Giovedì 5 febbraio – ore 9,15 – 11,15. “La formazione per l’agrivoltaico sostenibile: certificazione, monitoraggio e interpretazione dei dati per una gestione efficiente e sostenibile”. L’incontro, organizzato su iniziativa della Presidenza e della Commissione Formazione di AIAS, con il coordinamento scientifico di ENEA, intende creare uno spazio di approfondimento, confronto e condivisione sui temi legati alla certificazione e al monitoraggio dei sistemi agrivoltaici attraverso il coinvolgimento di esperti qualificati e la condivisione di esperienze in corso.

Venerdì 6 febbraio – ore 16,30 – 17,30. “Esperienze, prospettive e criticità del monitoraggio in campo” – La tavola rotonda intende approfondire le esperienze maturate, le prospettive future e le criticità del monitoraggio in campo, offrendo una sintesi dei differenti punti di vista tecnici. Lo sviluppo dell’agrivoltaico in Italia sta attraversando una fase cruciale. Con l’attuazione della misura del PNRR e l’evoluzione del quadro normativo, la realizzazione degli impianti deve oggi rispondere a criteri e requisiti rigorosi. In questo contesto, il monitoraggio diviene uno strumento indispensabile per l’implementazione e la continuità dei sistemi agrivoltaici.

Gli incontri sono coordinati e moderati da Federica Colucci (ENEA – Dipartimento Sostenibilità). ENEA presiede l’Associazione AIAS con Alessandra Scognamiglio, svolgendo un ruolo di raccordo tra ricerca, imprese, agricoltori e istituzioni.