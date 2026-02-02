Air India interrompe un Boeing 787 per un problema al carburante: richiami all’incidente del 2025

Air India ha bloccato a terra un Boeing 787, senza specificare l’aeroporto, dopo aver segnalato un “possibile difetto” nel suo interruttore di alimentazione del carburante. Un problema simile era stato identificato in seguito all’incidente dello stesso modello di aereo: il 12 giugno 2025, un Boeing 787 Dreamliner diretto a Londra si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, uccidendo 241 delle 242 persone a bordo e 19 a terra. In un rapporto pubblicato il 12 luglio, l’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) ha rivelato che gli interruttori di intercettazione del carburante per entrambi i motori erano stati portati quasi simultaneamente in posizione “off” subito dopo il decollo. Tuttavia, il rapporto non ha specificato se il guasto dell’interruttore fosse stato causato dall’intervento del pilota o da qualche altro malfunzionamento.

“Siamo stati informati che uno dei nostri piloti ha segnalato un possibile guasto all’interruttore di spegnimento del carburante di un Boeing 787-8”, ha dichiarato Air India in un comunicato stampa. “Abbiamo bloccato l’aereo e stiamo collaborando con il produttore per risolvere in via prioritaria le preoccupazioni del pilota”, ha aggiunto il portavoce della compagnia aerea, che non ha specificato dove fosse bloccato l’aereo. Alcuni media hanno riferito che il volo era previsto da Londra a Bangalore. Dopo l’incidente, Air India ha annunciato di aver controllato gli interruttori di controllo del carburante su tutta la sua flotta di Boeing 787 e di non aver riscontrato problemi.