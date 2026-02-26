Al via “Delfini Guardiani” per educare i più piccoli alla tutela del mare

In un contesto globale segnato dalla crisi climatica e da profondi cambiamenti ambientali, investire nell’educazione dei più piccoli rappresenta una scelta strategica, ma soprattutto necessaria. Anche per questo riparte “Delfini Guardiani”, il progetto nazionale di educazione ambientale promosso dalla Fondazione Marevivo e reso possibile dal contributo della MSC Foundation, che coinvolgerà, per l’anno scolastico in corso, oltre 1600 alunni e alunne e 350 docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Egadi, Eolie, Ustica e Milazzo, e, al di fuori della Sicilia, degli istituti delle Isole d’Elba, Capraia e La Maddalena.

In Sicilia l’iniziativa – grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e dei docenti degli Istituti Comprensivi “Secondo Milazzo”, “Terzo Milazzo”, “Isole Eolie”, “Lipari – Santa Lucia”, “A. Rallo”, “S. Profeta” – vedrà la partecipazione attiva di oltre 1.200 alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado nelle isole di Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi, Favignana, Marettimo, Ustica e nella città di Milazzo.

Il progetto gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Comuni di Milazzo, Lipari, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Favignana, Ustica e delle Aree Marine Protette di Capo Milazzo, Isola di Ustica e Isole Egadi.

“Delfini Guardiani” mira ad avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza del mare e del proprio territorio, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza degli ecosistemi marini e sulle principali minacce che li mettono a rischio: l’inquinamento, la crisi climatica e la perdita di biodiversità. Attraverso un percorso strutturato e coinvolgente, il progetto intende rafforzare il senso di responsabilità e di appartenenza delle nuove generazioni nei confronti dell’ambiente.

“I notevoli risultati raggiunti da questo progetto di educazione ambientale nel corso delle edizioni, in termini di diffusione sul territorio e partecipazione, sono il frutto di una sinergia virtuosa tra istituzioni nazionali e locali, settore pubblico, realtà private e terzo settore – dichiara Fabio Galluzzo, Presidente Marevivo Sicilia – Un modello di collaborazione che conferma quanto sia fondamentale fare rete e lavorare insieme per promuovere la tutela dell’ambiente e investire concretamente nel futuro delle nuove generazioni”.

“Da oltre un decennio, e con orgoglio dal 2015, collaboriamo con Marevivo per rafforzare il legame dei giovani con il mare. In quanto fondazione a guida familiare con profonde connessioni con il Mediterraneo, crediamo che l’educazione sia essenziale per salvaguardare gli ecosistemi marini. Il programma ha coinvolto oltre 10.600 giovani Delfini Guardiani in 12 comunità insulari e circa 800 insegnanti, promuovendo una responsabilità ambientale duratura”, dichiara Daniela Picco, Direttore Esecutivo della MSC Foundation.

Il percorso di apprendimento previsto dal progetto permetterà ai partecipanti di conoscere meglio il valore che riveste oggi la tutela del patrimonio naturale e il ruolo fondamentale svolto da parchi e aree marine protette nella salvaguardia degli ecosistemi. Centrale, inoltre, è il messaggio rivolto ai più giovani: ciascuno può contribuire concretamente alla difesa dell’ambiente attraverso scelte quotidiane consapevoli, comportamenti responsabili e stili di vita sostenibili.

Nel corso dell’anno scolastico, le classi partecipanti prenderanno parte attiva a un programma di attività didattiche in aula e outdoor attraverso lezioni interattive, laboratori scientifici, esperienze all’aperto, momenti di osservazione diretta della biodiversità e incontri con rappresentanti delle istituzioni. Gli studenti avranno l’opportunità di utilizzare strumenti e materiali messi a disposizione dalla Fondazione per approfondire in modo pratico e creativo i temi legati alla sostenibilità, alla transizione ecologica e alla tutela delle risorse naturali.

Al termine del percorso triennale, i partecipanti riceveranno la Card “Delfini Guardiani”, diventando simbolicamente promotori di comportamenti virtuosi nelle proprie comunità, autorizzati a recarsi, senza essere accompagnati dagli adulti, presso il Comune o gli uffici della Guardia Costiera, dell’AMP o del Parco Nazionale per segnalare criticità o esempi di buone pratiche. L’iniziativa di educazione ambientale nazionale, giunta quest’anno alla sua XI edizione, incoraggia il dialogo con enti locali e autorità competenti stimolando tra i ragazzi un ruolo attivo nella salvaguardia del territorio.

Promuovere l’Ocean Literacy significa fornire agli studenti strumenti concreti per comprendere il legame tra attività umane e salute del mare, favorendo comportamenti responsabili e una cittadinanza più consapevole.

A livello nazionale, “Delfini Guardiani” si avvale del patrocinio del CUTFAA (Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri – Forestali), di Federparchi e della collaborazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e della Marina Militare. Nei territori coinvolti, l’iniziativa è sostenuta da Comuni, Aree Marine Protette e Parchi Nazionali.