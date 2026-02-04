Al via il nuovo percorso di approfondimento scientifico al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria rinnova il suo impegno nella divulgazione e nella didattica annunciando l’avvio del consueto Percorso di Approfondimento Scientifico. L’iniziativa, attesa da studenti e appassionati, mira a sviluppare competenze specifiche nell’osservazione critica e nell’interpretazione dei fenomeni naturali, confermandosi un pilastro nell’offerta culturale della città. Il programma formativo è stato strutturato con un taglio rigoroso e professionale: non semplici lezioni frontali, ma un vero e proprio itinerario di crescita che alterna attività teoriche fondamentali a esercitazioni pratiche sul campo. L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per leggere il “libro del cosmo” con occhio scientifico e consapevole.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 febbraio alle ore 15.00 presso la sede del Planetario. Questo incontro inaugurale sarà fondamentale per definire l’organizzazione didattica: il programma definitivo e l’eventuale suddivisione in gruppi di lavoro saranno infatti calibrati “su misura”, basandosi sul numero degli iscritti e sui prerequisiti in ingresso, per garantire a tutti un’esperienza formativa efficace.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita (salvo l’eventuale acquisizione di materiale didattico specifico su richiesta dei partecipanti) in linea con la missione della struttura di rendere la cultura scientifica accessibile a tutti.

Modalità di iscrizione: per permettere una gestione ottimale delle attività, è necessario inviare la propria adesione improrogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 6 febbraio. Le iscrizioni dovranno pervenire via email all’indirizzo: planetario.rc@gmail.com. Il calendario dettagliato degli incontri successivi sarà comunicato direttamente agli iscritti.

Con questa iniziativa, il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana ribadisce il proprio ruolo al servizio della comunità, in particolare di quella studentesca, nella valorizzazione delle nuove generazioni e nella promozione di una cittadinanza scientificamente consapevole.