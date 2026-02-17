Alberi Monumentali, beni naturali di interesse collettivo: evento al Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Un’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 15:30, il seminario tecnico–divulgativo: “Alberi Monumentali: beni naturali di interesse collettivo”. Un momento di approfondimento e confronto sul valore ambientale, storico, paesaggistico ed economico degli alberi monumentali, con interventi di docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Un’occasione per riflettere insieme su tutela, valorizzazione e responsabilità condivisa verso questi straordinari testimoni del tempo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività formative e di terza missione promosse dal Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali e intende porre al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale il valore degli alberi monumentali quali elementi identitari del paesaggio, patrimoni naturali di elevato pregio ecologico, storico, culturale e sociale, nonché strumenti di educazione ambientale e di consapevolezza collettiva. Ad aprire e moderare i lavori sarà il Prof. Andrea R. Proto, Coordinatore del Corso di Studio Triennale in Scienze Forestali e Ambientali. Porteranno i saluti istituzionali il Prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università di Reggio Calabria; il Prof. Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria; il Col. RFI Giovanni Misceo, Comandante Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, con un riferimento al ruolo strategico svolto dall’Arma nella gestione, tutela e valorizzazione degli alberi monumentali; l’Avv. Domenico Droghini, Delegato all’Ambiente del Comune di Praia a Mare, che illustrerà l’esperienza gestionale del Viale di Alberi Monumentali della propria città; e il Dott. Gianni Posillipo, Presidente della Sezione Aspromonte del CAI di Reggio Calabria, che presenterà le azioni divulgative promosse dall’associazione per la valorizzazione degli alberi monumentali. Le relazioni tecniche proporranno un inquadramento ampio e multidisciplinare del tema degli alberi monumentali, affrontandolo sotto il profilo normativo, economico–valutativo, naturalistico e della ricerca applicata, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una lettura integrata del loro valore e delle modalità più efficaci di tutela e gestione. L’Avv. Francesco Bevilacqua, scrittore e profondo conoscitore del patrimonio naturalistico calabrese, offrirà una riflessione sul significato culturale, identitario e paesaggistico degli alberi monumentali, evidenziandone il ruolo nella memoria dei luoghi e nel rapporto tra comunità e territorio. La Prof.ssa Anna De Luca, docente di Valutazione Economica dei Beni e dei Servizi Forestali e Ambientali, approfondirà il tema della quantificazione del valore economico associato a questi esemplari arborei, illustrando strumenti e criteri utili a supportare le decisioni di tutela e valorizzazione. Il Dott. Alfonso Picone Chiodo, socio CAI e divulgatore naturalistico, presenterà esperienze di campo e attività di divulgazione finalizzate a sensibilizzare cittadini ed escursionisti sull’importanza degli alberi monumentali come elementi centrali del paesaggio forestale e rurale. Il Dott. Salvatore F. Papandrea, contrattista di ricerca presso il Dipartimento di Agraria, illustrerà attività di ricerca applicata e metodologie tecnico–scientifiche per il monitoraggio e la valutazione dello stato di conservazione degli alberi monumentali, con particolare riferimento alle esperienze maturate sul territorio regionale. L’evento si concluderà con un momento di dibattito aperto al pubblico, agli studenti, ai professionisti del settore forestale e ambientale, agli amministratori e a tutti i cittadini interessati ai temi della tutela del patrimonio arboreo monumentale. L’incontro rappresenta un’occasione di confronto tra mondo accademico, istituzioni, associazioni e territorio, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza del valore collettivo degli alberi monumentali e promuovere buone pratiche di tutela, gestione e valorizzazione.