Albero cade in strada a Scandicci: danneggiate due auto, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti oggi alle 13:25 in Viale Aldo Moro, nel comune di Scandicci a causa della caduta di una pianta sulla strada. Due autovetture parcheggiate lungo la via pubblica sono rimaste danneggiate dall’albero. Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco ha operato con il supporto dell’autogru inviata dal distaccamento di Firenze Ovest per effettuare i tagli necessari e liberare i veicoli. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze.