Allerta maltempo in Bulgaria, dighe in gestione critica: livelli altissimi sull’Arda, rischio di piene insostenibili verso la Grecia | VIDEO

Le immagini e i dati idrologici che arrivano in queste ore dai Rodopi e dall’alto bacino dell’Arda raccontano una situazione tipica delle fasi più delicate dell’inverno balcanico: non è solo la pioggia a fare la differenza, ma la combinazione tra precipitazioni persistenti e fusione accelerata del manto nevoso in montagna. Negli ultimi giorni, proprio questo mix ha spinto i livelli dei tre principali invasi del sistema bulgaro dell’Arda – Kardzhali, Studen Kladenets e Ivaylovgrad – verso soglie molto elevate, con serbatoi ormai prossimi alla saturazione. Le autorità locali parlano di condizioni critiche ma ancora gestibili, un’espressione che in ambito idraulico significa una cosa precisa: i volumi sono alti, la pressione verso valle esiste, ma il sistema sta ancora lavorando secondo protocolli controllati.

Perché il sistema a tre dighe è decisivo

Il complesso dell’Arda è strutturato su più stadi proprio per evitare rilasci improvvisi. In pratica, l’acqua viene “spalmata” nel tempo attraverso una gestione progressiva dei deflussi, sfruttando sia le centrali idroelettriche sia gli sfioratori, quando necessario. È una strategia che in passato ha dimostrato efficacia: aumentare temporaneamente la produzione elettrica o applicare manovre di pre-svuotamento permette di ridurre il rischio di picchi idrometrici incontrollati.

L’attenzione si sposta verso la Grecia e l’Evros

Il punto più sensibile, però, è a valle. Dopo le dighe bulgare, l’Arda entra in territorio greco e va a confluire nell’Evros, il grande fiume della Tracia. Qui la partita diventa più complessa: un incremento prolungato delle portate in uscita da Ivaylovgrad, se sommato a nuove piogge sulla Grecia nord-orientale, può tradursi in una fase di stress idraulico nella pianura dell’Evros.

Non è un caso che i protocolli di cooperazione tra Grecia e Bulgaria insistano sul punto chiave: coordinare i rilasci. È questo, spesso, l’elemento che decide se l’onda di piena resta un evento gestibile o diventa un problema serio per aree vulnerabili come Ormenio, Kastanies e Peplos.

Le variabili che possono cambiare lo scenario in poche ore

In questo momento non emergono segnali di esondazioni incontrollate, ma la fase resta idrologicamente sensibile. A fare la differenza saranno:

durata e intensità delle manovre di rilascio;

delle manovre di rilascio; l’eventuale transito di nuovi sistemi perturbati su Tracia e Macedonia orientale;

su Tracia e Macedonia orientale; la saturazione dei terreni , già molto elevata;

, già molto elevata; la tenuta di argini e canali di drenaggio nelle zone agricole.

Prudenza: la regola che salva vite

In contesti come questo, la prudenza non è un dettaglio. L’esperienza degli episodi storici su Arda ed Evros dimostra che bastano poche ore di deflussi sostenuti, combinati con piogge locali, per generare allagamenti rapidi nelle aree di pianura.

Per questo le indicazioni operative restano sempre le stesse: evitare gli alvei, non attraversare guadi o tratti sommersi e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

In sintesi: gli invasi bulgari sono molto pieni ma sotto controllo, mentre la Grecia mantiene un livello di sorveglianza alto perché, in questa fase, basta un nuovo impulso di maltempo per cambiare il quadro nel tratto a valle dell’Evros.