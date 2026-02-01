Allerta Meteo, l’Aeronautica: “da domani neve in pianura e gelicidio in 3 regioni”

Allerta Meteo in questi primi giorni di febbraio in diverse regioni del Paese, per vento con raffiche fino a burrasca forte, “nevicate localmente abbondanti fino a quote di pianura” e “piogge congelantesi“(gelicidio), in diverse regioni. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 1° febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, neve e gelicidio da domani: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 01/02/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: Persistono, fino alla serata di oggi, domenica 1 febbraio 2026: vento forte di maestrale, con raffiche fino a burrasca forte sulle Isole Pelagie, accompagnate da forti mareggiate;

sulle Isole Pelagie, accompagnate da forti mareggiate; vento forte dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Calabria ionica, con mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono inoltre, dalla serata di domani, lunedì 2 febbraio 2026, e fino alla mattinata di dopodomani, martedì 3 febbraio: nevicate localmente abbondanti fino a quote di pianura , sul basso Piemonte e sul settore Ovest dell’ Appennino ligure ;

fino a quote di , sul basso e sul settore Ovest dell’ ; piogge congelantesi sui settori appenninici del Piemonte sud-orientale, della Liguria centro-orientale e dell’Emilia-Romagna occidentale“.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

