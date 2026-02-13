Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “domani attenzione in 8 regioni, Ciclone Oriana sull’Italia”

Allerta Meteo nella giornata di domani 14 febbraio 2026 per il passaggio del Ciclone Oriana sull’Italia, che determinerà forte maltempo in diverse regioni, tra temporali, vento di burrasca e nevicate abbondanti. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 13 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 13/02/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12-18 ore: a seguito del passaggio del ciclone denominato Oriana, si prevedono, dalle prime ore di domani, sabato 14 febbraio 2026, e fino al pomeriggio, nevicate localmente abbondanti al di sopra dei 600-800 metri sul Piemonte sud-occidentale e degli 800-1000 metri sul settore ovest dell’Appennino Ligure. Si prevedono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da frequente attività elettrica, con particolare riferimento alle coste: dalla mattinata di sabato 14 febbraio e fino alla serata, sul Lazio e sulla Campania ;

e sulla ; dal pomeriggio di sabato 14 febbraio e fino alla mattinata di dopodomani, domenica 15 febbraio, sul settore occidentale della Basilicata. Si prevedono inoltre, per la giornata di sabato 14 febbraio, venti forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e con intense mareggiate lungo le coste esposte: dalle prime ore e fino alla serata di domenica 15 febbraio, dai quadranti occidentali sulla Sardegna , in estensione in mattinata al settore ovest della Sicilia ;

, in estensione in mattinata al settore ovest della ; dalla mattinata e per tutta la giornata di domani, dai quadranti meridionali sul settore centro-sud della Puglia. Si prevede infine, dalle prime ore di sabato 14 febbraio e fino alla serata di domenica 15 febbraio, stato del mare da molto agitato a grosso su mare e canale di Sardegna, in estensione al settore ovest del Tirreno meridionale e allo Stretto di Sicilia“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

