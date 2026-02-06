Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “domani burrasca forte in 2 regioni”

Ancora Allerta Meteo nelle prossime ore per precipitazioni intense e frequenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, e per venti con raffiche fino a burrasca forte. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 6 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, temporali e burrasca: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 06/02/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: Persistono, fino a tutto il pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio 2026: precipitazioni intense e frequenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale , sul settore tirrenico della Calabria .

I temporali saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento;

o , sul settore tirrenico della . I temporali saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento; venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata, quest’ultima con particolare riferimento al relativo settore tirrenico, e fino alla serata di oggi, sulla Calabria. Si prevedono inoltre, dalla mattinata di domani, sabato 7 febbraio 2026 e fino alla serata: venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte sul settore orientale della Sardegna , in estensione nel pomeriggio di domani alla Calabria ;

e lungo le coste esposte sul settore orientale della , in estensione nel pomeriggio di domani alla ; mare molto agitato sul Canale di Sardegna“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

