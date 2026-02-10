Allerta Meteo, allarme ESTOFEX per fenomeni estremi: grandine e tornado in 2 regioni | MAPPE e DETTAGLI

Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso una doppia allerta meteo valida dalle 7 di oggi 10 febbraio 2026, alle 7 di giovedì 12 febbraio. In dettaglio, un livello 1 e un livello 2 sono stati attivati per rispondere a una configurazione atmosferica estremamente dinamica che sta spingendo una serie di impulsi perturbati attraverso il cuore del continente. L’Europa si trova attualmente stretta in una morsa tra l’aria fredda continentale che “blocca” il Nord e flussi atlantici carichi di energia che, interagendo con le temperature più miti del Mediterraneo, stanno creando i presupposti per fenomeni convettivi severi. Questa situazione non solo metterà a dura prova la Francia e la Spagna con venti di tempesta, ma vedrà una rapida escalation della criticità anche nel nostro Paese, dove l’instabilità salirà di tono nelle prossime 24 ore, portando l’Italia sotto osservazione speciale.

La dinamica europea: dalla Francia alla Penisola Iberica

L’attuale scenario è pilotato da un regime di NAO negativa, che favorisce la discesa di onde di bassa pressione verso le latitudini mediterranee.

Oggi, 10 febbraio: il primo impulso colpisce la Francia occidentale e il Nord della Spagna (Livello 1). Qui il rischio principale è legato a forti raffiche di vento fino a 50 nodi e alla possibile formazione di tornado isolati;

Domani, 11 febbraio: la situazione si aggrava. Un impulso perturbato energetico colpirà il Sud/Ovest della Francia. Il Livello 2 emesso per quest'area segnala il rischio di venti distruttivi (oltre i 140 km/h) e tornado potenzialmente intensi, alimentati da un forte "shear" (variazione del vento con la quota).

Focus Italia: Allerta Livello 1 per 2 regioni

Mentre la giornata odierna vedrà principalmente dell’instabilità diffusa sul Tirreno (indicata dalle linee gialle di fulminazione), la fase più critica per l’Italia inizierà domani, mercoledì 11 febbraio, protraendosi fino alle prime ore di giovedì. Il Centro ESTOFEX ha delineato aree di Livello 1 che interessano direttamente il Sud Italia, con particolare enfasi su:

Calabria e Sicilia: queste regioni sono inserite nel settore a rischio più marcato. L’instabilità sarà alimentata dal calore latente del mare che, incontrando la dinamica atmosferica in arrivo da Ovest, creerà temporali organizzati;

queste regioni sono inserite nel settore a rischio più marcato. L’instabilità sarà alimentata dal calore latente del mare che, incontrando la dinamica atmosferica in arrivo da Ovest, creerà temporali organizzati; I pericoli principali : il bollettino segnala esplicitamente il rischio di “un tornado o due“. Le coste della Sicilia e della Calabria sono le più esposte a questo tipo di fenomeni vorticosi, che possono originarsi in mare e toccare terra. Sono previste intense raffiche di vento ( downburst ) associate ai nuclei temporaleschi e grandinate locali che potrebbero creare disagi alla viabilità e alle infrastrutture costiere;

