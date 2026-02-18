Allerta Meteo Alto Adige, domani neve a bassa quota: scatta l’allarme arancione

Attesa neve a bassa quota domani in Alto Adige. Lo conferma Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile. Domani, giovedì 19 febbraio, inizierà a nevicare diffusamente in mattinata, anche nelle zone di fondovalle. Il limite delle nevicate sarà compreso tra i 200 e i 1000 metri, mentre nelle zone più basse è prevista neve mista a pioggia. Le precipitazioni si estenderanno nel corso della mattinata a tutto il territorio, per poi attenuarsi in serata a partire dalla Val Venosta. Nel nord della provincia, nell’Alta Val d’Isarco e sulla cresta principale delle Alpi, nevicherà fino a venerdì mattina. Le nevicate più intense sono previste domani nella parte orientale dell’Alto Adige, dove potrebbero cadere fino a 20 centimetri di neve.

Venerdì 20 febbraio, il tempo sarà sempre più soleggiato grazie al föhn da nord. Il meteorologo Philipp Tartarotti aggiunge da Anterselva che l’intensità maggiore delle nevicate è prevista per domani a mezzogiorno, con circa 20 centimetri di neve nella zona degli impianti sportivi di Anterselva e circa 15 centimetri a valle. Secondo il calendario olimpico, domani non si terranno gare ad Anterselva.

Scatta l’allerta arancione

A causa del grande evento dei Giochi Olimpici Invernali, lo stato di allerta della Protezione civile è stato elevato a livello Alfa su tutto il territorio provinciale.

Durante la Conferenza di valutazione tenutasi il 18 febbraio a mezzogiorno, la situazione è stata esaminata da diverse prospettive. Il rapporto sulla situazione di allerta indica il secondo livello di allerta arancione in diverse zone a causa del moderato potenziale di pericolo di nevicate nelle valli nel nord e nell’est dell’Alto Adige, ha spiegato il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer, durante la Conferenza di valutazione. “A causa delle nevicate fino al fondovalle, invitiamo a prestare maggiore attenzione e cautela nel traffico stradale per giovedì“, sottolinea il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger. “Raccomandiamo di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e facciamo appello alla responsabilità individuale degli automobilisti affinché pianifichino bene gli spostamenti indispensabili e dotino i veicoli di equipaggiamento invernale”.

Tutti i dipendenti del Servizio strade della Provincia saranno in servizio il 19 febbraio, ha dichiarato il direttore della Ripartizione competente, Philipp Sicher durante la Conferenza di valutazione. Sull’asse verso Cortina verrà aumentato il numero dei mezzi di sgombero neve. Il Centro operativo comunale di Anterselva è già attivo in vista dei Giochi Olimpici e monitora regolarmente la situazione, avvalendosi delle informazioni fornite dai Vigili del Fuoco volontari e dalla Commissione valanghe a livello locale per prendere le decisioni del caso.

Pericolo valanghe

Daniel Battocletti, del Servizio prevenzione valanghe dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe, ha sottolineato che la situazione valanghe in quota in terreno aperto è critica, con un grado di pericolo 4 – forte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.