Allerta Meteo, altri 2 cicloni atlantici in arrivo nel weekend: sabato sera di forte maltempo al Centro/Sud, poi peggiora di nuovo domenica sera | MAPPE

Maltempo senza tregua sull’Italia. Anche oggi, piogge torrenziali sulle Regioni tirreniche e venti impetuosi soprattutto in Calabria dove in mattinata il maestrale ha soffiato seriamente forte con raffiche di 107km/h a Gimigliano (Catanzaro), 101km/h a Lattarico, 78km/h a Siderno, 76km/h a Capo Vaticano, 65km/h a Reggio Calabria. Piogge torrenziali in Calabria, Campania, Lazio, con frane e allagamenti, ma per fortuna il transito del Ciclone Leonardo non ha provocato vittime o danni come accaduto in Spagna e Portogallo, in ginocchio per il maltempo estremo.

Le schiarite al Nord/Ovest e al Sud hanno portato le temperature su valori miti, quasi primaverili: la circolazione atlantica porta aria mite e il soleggiamento di febbraio non è più quello di dicembre o gennaio. Ecco perchè oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +24°C a Catania, +23°C a Siracusa, +22°C a Messina e Reggio Calabria, +21°C a Vieste, +20°C a Palermo, Bari, Salerno e Brindisi, +19°C a Cagliari, Pescara, Foggia e Lecce, +18°C a Roma, +17°C ad Ancona e La Spezia, +16°C a Genova, +14°C a Milano, +13°C a Torino, ma domani – sabato 7 febbraio – tornano le piogge e diminuiscono anche le temperature.

Al mattino il clima sarà ancora prevalentemente stabile con ampi sprazzi di sereno, ma nel pomeriggio-sera arriva un’altra tempesta atlantica che provocherà forte maltempo in tutto il Centro e in tutto il Sud, con forti piogge e temporali dall’Umbria alla Sicilia:

Si alzeranno forti venti occidentali che nel pomeriggio inizieranno a soffiare tesi su Sardegna, Sicilia e sul basso Tirreno:

In serata, diventerà una vera e propria tempesta al Sud, ancora una volta concentrata su Calabria e Sicilia con raffiche superiori ai 90km/h e localmente anche ai 100km/h. Le temperature diminuiranno al punto che tornerà la neve sui rilievi appenninici oltre i 1.000/1.200 metri al centro e oltre i 1.300/1.400 al Sud.

