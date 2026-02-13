Allerta meteo arancione a Roma: domani chiusi parchi, ville e cimiteri, limitazioni alle attività in aree pubbliche

Nuovi temporali accompagnati da raffiche di vento sono in arrivo sul Lazio, con l’allerta meteo arancione che scatterà nelle prime ore di domani, sabato 14 febbraio 2026, e proseguirà per le successive 12-18 ore. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato l’ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, che “vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici”. Il provvedimento resta in vigore per tutta la giornata del 14 febbraio e fino al cessare delle esigenze. Particolare attenzione ai parchi fluviali, a rischio esondazioni.

Tra i divieti specifici, non si potranno svolgere attività aggregative ludico-ricreative o sportive non agonistiche su aree pubbliche esposte; è vietato l’accesso, il transito o la circolazione in aree verdi, giardini, parchi e ville storiche. Stop anche a qualunque attività autorizzata sotto carichi sospesi, chiome di alberature o nel raggio della loro possibile caduta.

I cimiteri cittadini saranno chiusi al pubblico. Vietato infine l’accesso e la pratica nei parchi fluviali e aree vicine a fiumi e corsi d’acqua, per il pericolo di piene.

Si raccomanda alla cittadinanza di non esporsi a rischi, adottando comportamenti di autoprotezione, come ad esempio evitare sottopassi, argini, fossi, canali e zone a rischio allagamento. In casa, si consiglia di evitare seminterrati e di non sostare a lungo sui balconi. Anche all’aperto è opportuno cercare un luogo elevato e riparato, ma non sotto alberi o carichi pendenti, per non rischiare cadute di oggetti. Si raccomanda di evitare aree verdi e strade alberate, dove rami o alberi potrebbero cedere; cautela nelle zone costiere, lontano da pontili e moli. Si raccomanda cautela alla guida, soprattutto di furgoni telonati, caravan o moto, per le raffiche di vento, fermandosi se necessario.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.