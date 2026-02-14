Allerta Meteo, avviso dell’Aeronautica Militare per il Ciclone Oriana: “attenzione in 5 regioni”

Allerta Meteo per il passaggio del Ciclone Oriana sull’Italia, che determina “precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale“, e venti intensi con raffiche fino a burrasca forte e mare agitato. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 14 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 14/02/26. In considerazione del transito del ciclone denominato Oriana, persistono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale: fino alla sera di oggi, sabato 14 febbraio 2026, sul Lazio ;

; per tutta la giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, sulla Puglia centromeridionale;

centromeridionale; fino alla mattina di domani, domenica 15 febbraio 2026, sulla Campania. Persistono venti forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste esposte: dai quadranti meridionali sulla Puglia , con particolare riferimento al settore centromeridionale della regione, e per tutta la giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026;

, con particolare riferimento al settore centromeridionale della regione, e per tutta la giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026; da nord-ovest sulla Sardegna, con particolare riferimento al settore occidentale della regione, e fino al pomeriggio di domani, domenica 15 febbraio 2026. Persiste, infine, fino a tutta la giornata di domani, domenica 15 febbraio 2026, stato del mare da molto agitato a grosso su Mar e Canale di Sardegna, in estensione, dalle prime ore e per tutta la giornata di domani, domenica 15 febbraio 2026, allo Stretto di Sicilia. Dalla serata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, e fino alla sera di domani, domenica 15 febbraio 2026, si prevedono, infine, precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia. I temporali saranno accompagnati da locale attività elettrica e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

