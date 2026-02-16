Allerta Meteo Calabria, allarme arancione oggi e domani: nuovi nubifragi e venti forti nelle aree già colpite

È stata innalzata da gialla ad arancione l’allerta meteo sulla Calabria già da oggi e fino a domani, martedì 17 febbraio. L’avviso della Protezione Civile regionale riguarda la fascia costiera tirrenica dal Cosentino al Vibonese per la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Possibili inoltre, sottolinea la Protezione Civile, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni, e venti forti lungo le coste.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.