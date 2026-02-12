Allerta Meteo Calabria, confermato l’allarme arancione anche per domani: venti di burrasca forte, mareggiate e piogge

Nuova allerta meteo in Calabria. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani, venerdì 13 febbraio, l’allerta arancione per tutta la fascia tirrenica della regione e l’allerta gialla per il resto del territorio. Il bollettino meteo indica il rischio di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi con particolare attenzione per i corsi d’acqua. “Previsti venti occidentali da burrasca a burrasca forte con raffiche di tempesta, possibili mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni da sparse a diffuse in esaurimento, specialmente sul versante tirrenico accompagnate da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.