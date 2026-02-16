Allerta Meteo Calabria, disposta l’evacuazione dei piani terra nelle zone a rischio nella piana di Sibari

Il sindaco di Cassano all’Ionio (Cosenza), Gianpaolo Iacobini, in vista delle forti precipitazioni previste per questa notte, ha emesso un’ordinanza, con decorrenza immediata e fino al termine dell’emergenza, di evacuazione temporanea, a scopo cautelativo dei piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni nelle contrade Lattughelle e Piano Scafo. Nell’ordinanza, si invitano i cittadini a “recarsi, ove possibile ai piani superiori predisponendo quanto necessario per soggiornarvi ed eventualmente pernottarvi, oppure individuando autonomamente alternative praticabili, ad esempio, ospitalità presso conoscenti e/o parenti per pernottare in luogo sicuro”.

Chi non dovesse avere la possibilità di trovare una sistemazione alternativa può telefonare alla delegazione municipale di Sibari, al numero 0981 74005, o recarsi al punto di ritrovo allestito presso il palazzetto dello sport di Sibari per essere indirizzati alle strutture di accoglienza individuate dal Comune. Allo stesso numero devono essere segnalate le persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente per l’attivazione dei servizi necessari a effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

Sindaco: “c’è rabbia, non lasciateci soli”

“In questo momento stiamo lavorando per fronteggiare l’emergenza, per assicurare a tutti un pasto caldo, per assicurare a chi non lo avesse un tetto. C’è molta rabbia, non lo nego, ma questa rabbia è anche voglia di ripartire e una richiesta accorata alle istituzioni a non essere lasciati soli“: così il sindaco di Cassano all’Ionio, dopo la recente esondazione del fiume Crati. “C’è gente che ha perso davvero tutto, ha perso i risparmi e i sacrifici di una vita, c’è gente che oggi non ha nemmeno un fornello per preparare un pasto“, ha sottolineato.

“Nel nostro Comune ad essere interessate sono Contrada Lattughella, qui a Sibari, e sempre a Sibari la zona dei Laghi, accomunate dalla vicinanza del fiume Crati, che ha rotto gli argini in più parti e sostanzialmente trasformato i laghi di Sibari in una parte della propria foce”, ha spiegato il primo cittadino. “Siamo a un punto ancora di precarietà, perché le rotture multiple lungo gli argini hanno richiesto un intervento davvero massiccio in termini di lavoro. L’approssimarsi di una nuova perturbazione non ci tranquillizza. Confidiamo che quanto finora fatto possa rivelarsi utile a frenare un’eventuale avanzata del Crati“, ha concluso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.