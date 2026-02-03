Allerta meteo Calabria, l’avviso del Comune di Melito di Porto Salvo: in arrivo vento e forti mareggiate

L’Amministrazione del Comune di Melito di Porto Salvo informa la cittadinanza che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. A partire dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, e per le successive 24-36 ore – in aggiunta all’allerta meteo gialla già comunicata con il MAU odierno – sono previsti venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti meridionali, con successiva rotazione verso quelli occidentali. Attese anche mareggiate lungo le coste esposte.

Alla luce del peggioramento delle condizioni meteo, il Comune raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle ore serali e notturne, e di prestare la massima attenzione in prossimità delle aree costiere, delle scogliere e del lungomare. È inoltre consigliato mettere in sicurezza oggetti, arredi e strutture leggere presenti su balconi, terrazzi e spazi esterni, oltre a guidare con prudenza nei tratti stradali più esposti al vento forte o a possibili allagamenti. L’invito è quello di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune e degli organi di Protezione Civile.

L’Amministrazione Comunale assicura un monitoraggio costante della situazione e comunicherà tempestivamente eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione del quadro meteorologico. Un appello alla collaborazione di tutti: piccoli accorgimenti e comportamenti responsabili possono fare la differenza per la sicurezza dell’intera comunità.

