Allerta Meteo Calabria, piogge diffuse e temporali domani: scatta l’allarme arancione, ecco dove

Il maltempo continua a insistere sulla Calabria. La Protezione Civile regionale, insieme al Centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo arancione per domani, venerdì 6 dicembre, sulle aree tirreniche del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese. Allerta gialla, invece, per il resto del territorio regionale, tranne che per la fascia ionica in provincia di Reggio Calabria (verde). Nelle aree sotto allerta arancione, previste piogge diffuse e temporali isolati. Il bollettino diffuso segnala “possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

