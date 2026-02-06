Allerta Meteo Calabria: scende a giallo il codice per piogge e vento forte

È stato ridotto da arancione a giallo, esteso anche alla fascia ionica catanzarese, il livello d’allerta per l’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria nella giornata di oggi. La Protezione Civile regionale, inoltre, per domani, sabato 7 febbraio, prevede un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica-idraulica e temporali per la fascia tirrenica del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese. Sono previste precipitazioni sparse, temporali isolati e vento forte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.