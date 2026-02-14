Allerta Meteo Emilia Romagna: attenzione a piene, frane e criticità costiera

Arpae e Protezione Civile dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, criticità costiera, valida per la giornata di domani, domenica 15 febbraio. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per criticità costiera nella provincia di FE. “Per la giornata di domenica 15 febbraio non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica nella pianura centrale è dovuta alla propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia e Reno con livelli superiori alle soglie 1, che potrebbero risultare localmente prossimi alle soglie 2 sul Secchia. Nelle zone montane/collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e alla fusione del manto nevoso in atto”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sulla costa ferrarese non si escludono ulteriori fenomeni di erosione e/o inondazione marina del litorale, in condizioni di livello del mare prossimo a 0.8 m e di vulnerabilità già presenti sul territorio”, viene riportato.

