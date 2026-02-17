Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per criticità costiera

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per criticità costiera, valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per criticità costiera nelle province di FE, RA, FC, RN. “Per la giornata di mercoledì 18 febbraio si prevedono livelli del mare che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare lungo la costa centro-settentrionale, anche a causa delle vulnerabilità presenti sul territorio”, si legge nel bollettino di allerta.

