Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità costiera, domani codice giallo

Allerta meteo per “criticità costiera” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 17 febbraio 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domani martedì 17 febbraio “si prevedono livelli del mare prossimi o superiori al livello di attenzione, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, anche a causa delle vulnerabilità presenti sul territorio”, si legge nel bollettino. Inoltre, “nelle zone montane/collinari, non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso. Si segnalano inoltre possibili venti forti (50-61 Km/h) da Nord-Ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, specie nelle aree collinari e montane, in attenuazione in serata“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

